Me El H. Diouf: "Ils sont dans la manipulation, aucun dossier égaré, Adji Sarr n'a pas de malaise" Rédigé par leral.net le Mardi 6 Décembre 2022 à 21:40 | | 0 commentaire(s)| Me El Hadji Diouf a affirmé que Ousmane Sonko a refusé de répondre aux question du Juge et du Procureur, les accusant d'être dans le complot. "Il n'a pas voulu répondre à mes questions car il a estimé que je lui manque de respect à toutes les occasions. Quant à ma cliente, elle a répondu au Procureur et au Juge, mais a refusé pour les avocats de Sonko, comme il l'a fait avec moi. En réalité, il n'y a pas eu de confrontation et ils sont dans la manipulation en disant que le dossier a été égaré et que Adji Sarr a eu un malaise", s'est-il indigné.



