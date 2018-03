Me El Hadji Amadou Sall: " Karim va revenir et va se présenter(...), Macky et son gouvernement ont volé les élections (...)"

Me El Hadji Amadou Sall est l'invité de Pape Alé dans l'emission " ça me dit mag" de la 2stv. A cette occasion, l'avocat de Karim rassure " Karim va revenir et va se présenter comme candidat du Parti Démocratique sénégalais pour l'élection présidentielle de 2019." Sur la question portant sur le choix de Idrissa Seck comme candidat du PDS, Me Amadou Sall déclare:" je ne peux pas anticiper ce qui va venir, "