Me Khassimou Touré sera finalement enterré à Touba

Me Khassimou Touré, l'un des plus célèbres avocats de ces quinze dernières années, est mort ce lundi 1er Février 2021, des suites d'un cancer, laissant derrière lui des plaidoiries mémorables et de nombreux interventions notamment médiatiques sur la justice.



Il nous revient que l'illustre frère de Lamine Touré et/ ou Mbaye Touré... sera finalement enterré ce mardi 2 février dans la matinée à Touba où il a finalement rendu l'âme.



Encore une fois, toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à sa fratrie éplorée et à l'univers du barreau Sénégalais









