Me Madické Niang: «J’accuse le système judiciaire qui est complice de ce qui est en train de se faire. C’est tout le système qui est coupable»

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Août 2018

«Le droit n’a pas été dit. Ce qui a été dit n’est pas conforme au droit et, nous l’avons démontré. Cette décision est scandaleuse. Nous avons démontré que Karim Wade est domicilié au Point E. Et du moment où il habite là-bas et qu’il vote là-bas, il peut saisir le Tribunal d’instance de Dakar pour obtenir sa réinscription. Nous ne partageons pas cette décision, nous la dénonçons.



J’accuse le système judiciaire qui est complice de tout ce qui est en train de se faire. C’est tout le système qui est coupable. J’ai été Ministre de la Justice et je sais l’importance de la juridiction dans une démocratie. Ce qui se fait, c’est est inacceptable. Il a rejeté tous nos arguments, alors que même l’Avocat général a partagé nos arguments.



Malgré tout ça, le président a tout rejeté. Aucun moyen de cassation n’a été retenu. Ils disent que le Tribunal de Dakar est incompétent, parce que Karim Wade s’est inscrit au Koweït. Nous avons d’autres moyens judiciaires et d’autres batailles à livrer sur le plan politique pour faire triompher notre cause».

