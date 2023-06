Me Moussa Diop : "On s'attendait à ce que Macky Sall verse au moins une larme pour les jeunes morts, au lieu d'aller la verser à Kiev" Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juin 2023 à 11:43 | | 0 commentaire(s)| Me Moussa Diop s'est prononcé hier sur les émeutes de juin. Selon lui, la mort de plus 20 jeunes citoyens qui "étaient l'avenir de notre pays", lors des manifestations, signifie que nous sommes en train de vivre des choses dangereuses. "On s'attendait à ce que celui qu'on a confié notre pays, la sécurité des personnes et des biens, notre avenir, verse au moins une larme au lieu d'aller la verser à Kiev", cogne-t-il. Revenant sur le procès d'Ousmane Sonko, il a fait savoir que c'est du n'importe quoi, ce qui s'est passé pendant la procédure...



