Me Nafissatou Diop : "Marième Faye Sall est notre fille, elle pourra compter sur notre soutien dans toutes ses entreprises" Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Décembre 2018 à 10:58 | | 0 commentaire(s)| Me Nafissatou Diop a salué samedi l'idée qu'a eue Marième Faye Sall en lançant le projet Rahma pour les personnes âgées et a déclaré que la Première dame pourra compter sur son soutien dans toutes ses entreprises.



