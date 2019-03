Me Ousmane Seye, se fait l'avocat de Aly Ngouille et tacle l'opposition Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019 à 20:59 | | 0 commentaire(s)| Qu'on arrête de dire que les élections ont été truquées, peste Me Ousmane Séye. Selon l'avocat, l'ensemble des PV issus des bureaux de vote a été signé par les représentants des différents candidats et donc, il voit mal que les résultats soient manipulés.



Accueil Envoyer à un ami Partager