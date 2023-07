Me Sidiki Kaba: "Le Sénégal ne ménagera aucun effort pour renforcer sa posture dans la lutte contre le terrorisme" Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2023 à 16:50 | | 0 commentaire(s)| Le Centre des hautes études de défense et sécurité (CHEDS) a organisé un colloque international commémorant ses dix ans d’existence. Ce colloque a pour thème: « Enjeux et défis pour une sécurité collective effective en Afrique de l’Ouest : quelles solutions ?". D'après le ministre des Forces Armées , Sidiki Kaba, le Sénégali en ce qui le concerne ne ménagera aucun effort pour renforcer sa posture dans la lutte contre le terrorisme. Selon lui, l'organisation de ce colloque international revêt un caractère hautement académique. A l'en, croire, au cours des 10 dernières années, le CHEDS a fait œuvre éminemment utile en terme de formation.



