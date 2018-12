Me Wade charge l’Internationale Libérale: « elle a failli à sa mission »

Me Wade avait prévu un contre congrès de l’Internationale Libérale mais lui et les siens ne l’onit finalement pas fait. Mais Me Abdoulaye Wade et ses « frères » du Pds ne sont pas contents de la décision de l’Internationale Libérale de décerner à l’Ap,r un brevet.



Pour lui, l’Internationale Libérale a failli à sa mission. Aussi a-t-il annoncé la création d’une nouvelle Internationale "plus authentique et respectueuse des valeurs cardinales qui fondent le libéralisme".











Les Echos

