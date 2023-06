Mécanisme d'import-substitution: SONAGED et l’UNCMS) envisagent de signer une convention de partenariat Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2023 à 18:36 | | 0 commentaire(s)| La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et l'Union nationale des chambres des métiers du Sénégal (UNCMS) envisagent de signer une convention de partenariat, visant à mettre en place un mécanisme d'import-substitution. Selon Mass Thiam, directeur de la SONAGED, cette convention aura un impact sur la balance des paiements du Sénégal. Elle permettra d'économiser les sorties de devises. De plus, en créant et en consolidant des emplois dans le pays, elle contribuera également, à la création d'emplois décentralisés.



