Médina : 104 bâtiments menacent de s'écrouler sur 1000 personnes Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020

C’est une vraie bombe à retardement qui menace d’exploser à tout moment. Une réelle menace sur certaines populations de la Médina, un quartier centenaire. Selon Walf Quotidien, quelque 104 maisons menacent ruine et plus de 1 000 vies sont sous le joug de ces immeubles vétustes. «Si une maison ne compte rien que dix personnes, […] C’est une vraie bombe à retardement qui menace d’exploser à tout moment. Une réelle menace sur certaines populations de la Médina, un quartier centenaire. Selon Walf Quotidien, quelque 104 maisons menacent ruine et plus de 1 000 vies sont sous le joug de ces immeubles vétustes. «Si une maison ne compte rien que dix personnes, cela fait 1 000 personnes. Et là, c’est juste un comptage approximatif puisque certaines familles vivent dans la totale opacité», s’émeut Pape Amadou Sy, directeur des services techniques de la Médina. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui sont «loin de traduire la réalité». Donc, «un réel danger plane sur les populations de la Médina. Une vraie poudrière, qui si elle venait à exploser, la Médina ne s’en relèverait que difficilement. Puisque beaucoup d’immeubles datent de 1914, donc de la naissance du quartier. Ces immeubles étant vétustes, leurs propriétaires devraient les démolir. Ce qui n’est pas toujours le cas», a expliqué, l’agent voirie de la mairie de la Médina.



Source : https://letemoin.sn/medina-104-batiments-menacent-...

