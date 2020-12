Médina Baye : La ziarra annuelle célébrée aujourd'hui Ce vendredi 18 décembre 2020, est célébrée la ziarra annuelle de Médina Baye dans la cité de Mawlana Cheikh Al Islam.



Initiée par les disciples de Baye Niass ( Moukhadams), la ziarra était une occasion comme elle est aujourd’hui pour les talibés de rivaliser de générosité à l’égard de la cité en mettant à la disposition du guide religieux des présents composés de mil, de graines d’arachide et même de l’argent. Cette initiative consistait pour ces derniers à solliciter les prières de Mawlana Cheikh Al Islam pour d’abord la protection de leurs récoltes (mil) et l’abondance du prochain hivernage.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Décembre 2020 à 02:02 | | 0 commentaire(s)|



Aujourd’hui, cela se perpétue par les fils et petits fils de ses Moukhadams ou par de simples talibés établis surtout dans le monde rural. Parallèlement, les autorités religieuses de la cité ne sont pas en reste dans le cadre de cet élan de solidarité, car l’imam de la grande mosquée a déjà apporté une contribution sur fonds propres de 07 millions de Fcfa et le porte-parole à travers ses Dahiras, a mis sur la table la somme de 22 millions de nos francs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos