Médina Fall à Thiès: Sidy Mactar Coly, porte-parole d’Act, redynamise les groupements de femmes Sidy Mactar Coly, responsable politique, président de l’association des Casamançais de Thiès, démissionnaire de l’Alliance pour la République, a été l’invité du groupement des femmes de Médina Fall. Etant d’un militantisme engagé, avec plus de de 3 000 jeunes derrière sa personne, le nouveau porte-parole d’Act a échangé sur le dynamisme de sa nouvelle entité politique. Il estime que son leader est une femme brave, travailleuse et très ingénieuse. Et, elle reste une chance pour le Sénégal et surtout, pour les femmes qui évoluent dans l’entrepreneuriat.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Octobre 2023 à 00:48 | | 0 commentaire(s)|

Le porte-parole de l’Act, Sidy Mactar Coly vient encore de prouver que l’Alliance pour la République (Apr) a enregistré une grande perte dans la capitale du Rail. Ce jeune leader, très coriace et dynamique, a rencontré le groupement des femmes de Médina Fall et quartiers périphériques, pour tenir langue avec ces femmes sur son compagnonnage avec Anta Babacar Ngom et les perspectives de la prochaine élection présidentielle de février 2024.



Ainsi, il estime que son leader est une femme brave, travailleuse et très ingénieuse. Doté d’une potentialité énorme, Anta Babacar Ngom, reconnaît-il, reste une chance pour le Sénégal et surtout, les femmes qui évoluent dans l’entreprenariat.



Très dynamique dans la ville du Rail, Sidy Moctar Coly s’illustre dans ses appuis aux projets de développement, au financement des femmes et dans ses prises de position. Ainsi, il n’a jamais lésiné sur les moyens pour atteindre ses objectifs politiques. Cette aptitude à financer les groupements de femmes, a facilité cette mobilisation.



Désormais, ce nouveau membre du mouvement politique "Arc" d’Anta Babacar Ngom, projette de donner le meilleur de lui-même, pour offrir une victoire à sa nouvelle entité politique, une victoire éclatante au soir du 24 février 2024.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook