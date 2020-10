Médina : Largué par son amante, Mamadou Diop alias Thiouthe déboîte le bras de son rival Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 21 jours, Mamadou Diop dit Thiouthe a été condamné à six mois de prison assortis du sursis. En plus de cette peine, le trentenaire doit payer à sa victime, Malick Diop, la somme de 200 000 FCFA. Le jeune Malick Diop est en train de payer cher sa relation amoureuse avec l’ex amante de Mamadou Diop alias Thiouthe. Étant toujours amoureux de son ex, Mamadou Diop a décidé de mener la vie dure à son rival. Domiciliés à la Médina, les deux hommes déclenchent des hostilités à chaque fois qu’ils se croisent. « Je veux vivre en paix ! Mamadou Diop me mène la vie dure depuis 5 ans. A chaque fois qu’on se rencontre, il m’agresse. J’ai porté plainte à deux reprises. Cette fois-ci, il m’a insulté avant de me tabasser sans retenue jusqu’à déboîter mon bras droit », a raconté la partie civile à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Interrogé par le juge, Mamadou Diop, né en 1982, reconnait partiellement les faits. A l’en croire, sa victime a été le premier à l’insulter. « Je ne vais plus me battre avec lui. J’ai pris la décision de ne plus courir derrière mon ex », a-t-il promis au juge qui lui a fait de sages remontrances. La représentante du Ministère public a par ailleurs, requis 2 mois ferme contre le prévenu. Conseil de la défense et oncle de l’ex copine du prévenu, Me Iba Diagne a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. Au final, le président du tribunal a infligé une peine d’avertissement de six mois avec sursis au prévenu. Il doit aussi allouer à la partie civile le montant de 200 000 FCFA.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-31494-mdina-largu...

