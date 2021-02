Médina- Le gang qui avait cruellement agressé une veuve finalement arrêté par la police

Plusieurs autochtones se sont accordés à qualifier de “nuisibles à la société” ce gang. Un des habitants de la rue 10 à la Médina où a eu lieu l’agression de la veuve laissera entendre que certaines victimes, celles qui tentaient de résister, se faisaient violemment frapper ou tout simplement “liquider” (tuer).

Cette vague d'agressions et de vols à domicile avait provoqué une véritable psychose dans les quartiers Médinois, particulièrement sur la rue 10.



Depuis 48 h, la Médina peut souffler. En effet, le redoutable gang d’agresseurs qui sévissait depuis plusieurs semaines dans ce fief qui a vu naître tant de sommités , a été finalement interpellé.



L'opération de longue haleine a été menée précautionneusement mais excellemment par la brigade de recherches du commissariat de police dit "4ème arrondissement de la Médina" sous la houlette du commissaire Sow. “ Ça n'a pas été facile, les enquêteurs m'ont dit que le processus était long, mais c’est sur et certain que la bande est tombée “, se réjouit la plaignante, victime de cette cruelle agression à main armée ( ndlr: couteau) au soir du dernier Saint Sylvestre.



Il revient à dakarposte que pas moins de trois membres de ce redoutable gang d’agresseurs, mis aux arrêts, ont reconnu les faits délictuels.



Un tour hier soir du coin de l'œil nous a permis de constater que l'ambiance était moins anxiogène depuis l’arrestation de la bande. Qui n’en était pas à son coup d'essai. Pour ainsi dire qu’elle était aussi à l'origine d' agressions similaires.

C'est d'ailleurs leur passé judiciaire qui a en partie trahi les malfrats chevronnés. Leurs casiers, les faits antérieurs, les descriptions faites par la victime… Tout poussait les enquêteurs dans la direction de ce gang.

Dès réception de la plainte, filatures et souricières ont été vite mises en place par la Brigade de Recherches des limiers de la Médina.

D’ailleurs, le cerveau à déjà été envoyé en prison le mois passé pour vol, par le commissariat de police de la... Médina, qui, pourrait-on dire, surveille du coin de l'œil.

Il nous revient que ce sont ses deux complices interpellés qui l'ont désigné comme leur acolyte et chef du gang.



Déférés au parquet, ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Ils auront tout tenté pour éviter l'interpellation. Sans succès. En effet, les limiers du commissariat de police de la MÉDINA, rompus à la tâche, ont réussi à mettre aux arrêts la bande d'agresseurs qui semait la terreur sur la rue 10.