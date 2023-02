Meeting de Pastef à Mbacké : Mouhamadou L. Massaly, président de l'UNR et PCA de l'ONFP, raille Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Février 2023 à 20:08 | | 0 commentaire(s)| Le PCA de l'ONFP, Mouhamadou Lamine Massaly, face à la presse, fustige et raille le leader de Pastef. Ousmane Sonko, regrette-t-il, a instrumentalisé les jeunes qui ont attaqué et incendié la Sonatel, des stations d’essence et Senchan. L'homme, réputé mauvais calculateur, manipulateur, ne se gêne pas pour prendre les positions les plus radicales pour brûler ce pays. Selon lui, l'expression "gatsa gatsa", renferme tout ce qu'il y a de plus négatif, de plus rétrograde et de plus nuisible pour une société qui aspire à s'épanouir.



