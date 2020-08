Menacés de déguerpissement : Les professionnels de la vente de véhicules dénoncent un manque de considération des autorités.

Tous les parkings installés de part et d’autre de la VDN ont reçu le samedi 26 et le dimanche 27 juillet 2020, des sommations de la DSCOS sur instruction de l’AGEROUTE pour libérer les lieux avant ce 07 Août 2020. Ce que dénonce l'association des professionnels de véhicules d'occasion (APROVO).

Lors d'un point de presse tenu cet après-midi, ces professionnels de véhicules d'occasion déplorent l'inertie des autorités étatiques face à leurs tentatives de les rencontrer.

"Toutes nos tentatives de rencontrer les autorités sont restées vaines. Tous ceux que nous avons joints réfutent la responsabilité et disent ne pas être pas au courant de cette affaire. C'est pourquoi nous interpellons le président Macky Sall", laisse entendre Arouna Niang, le porte-parole du jour.

Ces professionnels de véhicules disent n'avoir pas de lieu où garer leur voitures alors que le délai qui leur est imparti est très court. Ils invitent à cet effet les autorités à la table de négociations pour trouver une issue heureuse à leurs préoccupations.

"Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas dans une posture de confrontation, mais plutôt dans une dynamique constructive et consensuelle. Nous sommes des patriotes et pour nous, l’intérêt commun prime sur tout. C'est pourquoi nous invitons les autorités au dialogue pour trouver une issue favorable à notre situation..."

