RSE: La Fondation Sonatel a financé la formation de 324 jeunes aux métiers du bâtiment et des travaux publics

Dans le cadre de son programme de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE), la Fondation Sonatel, en partenariat avec le centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers du bâtiment et des travaux publics, a financé la formation de 324 jeunes. Ce mercredi 24 avril, à l'issue de leur parcours de formation en BTP, les bénéficiaires ont reçu leurs attestations de formation en présence de Mme Coura Sow l'administratrice de ladite fondation et du conseil technique du ministère de la formation professionnelle Siré BA. Cette cérémonie a été l'occasion pour lui de souligner l'importance de cette initiative, en parfaite harmonie avec la politique du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



