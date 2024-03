Scandale Foncier entre la société hollandaise QVS et la société Nouvelle Ville: L’avocat de Tidiane Diawara parle de manipulation et refuse de se laisser faire... Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Mars 2024 à 00:32 | | 0 commentaire(s)| Tidiane Diawara de la société Nouvelle Ville est accusé de vouloir s'accaparer des terres agricoles, exploités par la société « Qualité Végétale Sénégal » (QVS). Son avocat, Me Cheikh Ahmadou Tidiane Ndiaye, sort de sa réserve et brandit des preuves vérifiables. Ce dernier a montré des documents administratifs et judiciaires, démontrant que ces terres appartiennent bien à son client Tidiane Diawara. L’avocat parle de manipulation et affirme qu'ils ne comptent pas se laisser faire.

A retenir, Tidiane Diawara, ancien propriétaire de Eden Park ( marque habillement) est en bisbille avec des hollandais pourtant, condamnés par les juridictions sénégalaises. Ils ont pris possession de ses terres et se permettent même de porter presse pour ne pas appliquer les décisions de justice. Alors que, c’est Tidiane qui est spolié sans aucune forme de procès.















