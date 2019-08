Mercato: Ismaila Sarr sur le point de s'engager avec Watford pour 23 milliards de FCfa Annoncé fréquemment sur le départ cet été, Ismaïla Sarr va bien quitter le Stade Rennais. Le club breton aurait accepté une offre de 30 M€ plus 5 M€ (environ 23 milliards de Fcfa) de bonus pour son international sénégalais.

Le mercato anglais va encore faire quelques dégâts en Ligue 1. À deux jours de la fermeture du marché, le Stade Rennais est en passe de perdre Ismaïla Sarr (21 ans). D’après les informations de L’Equipe, l’international sénégalais qui sort d’une finale de Coupe d’Afrique des Nations perdue face à l’Algérie, ne devrait pas rester en Bretagne où il vient de reprendre l’entraînement pendant que ses coéquipiers perdaient le Trophée des Champions en Chine.



Dans les prochaines heures, il devrait s’engager en faveur de Watford. Le Stade Rennais a fini par dire oui aux Hornets et une offre de 30 M€, plus 5 M€ de bonus. Tout est bouclé ou presque, car Olivier Létang doit encore discuter avec le président italien du club anglais, Gino Pozzo, à Rome, ce mardi, pour finaliser l’opération. Rennes demandait au départ 40 M€, puis 37 M€, avant de céder à la dernière offre. Sarr était arrivé en Bretagne il y a deux ans en provenance du FC Metz, contre 17 M€.



Rennes va récupérer au moins 30 M€



En 110 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge-et-Noir, Ismaïla Sarr aura trouvé le chemin des filets à 23 reprises, pour 21 passes décisives. Après une belle première saison, il a moins performé lors du second exercice, malgré quelques éclairs de choix en Europa League. Joueur le plus "bankable" de l’effectif, le Sénégalais voyait son nom revenir avec insistance chez quelques clubs anglais cet été. Son départ n’est donc pas vraiment une surprise.



Depuis quelques jours, les rumeurs s’intensifiaient à son sujet. Watford pourrait bien perdre Abdoulaye Doucouré, qui est courtisé par Everton, et souhaitait faire un dernier coup sur le marché. Le Stade Rennais perd, lui, un nouvel élément offensif. Pour le remplacer, le récent vainqueur de la Coupe de France pense à Ludovic Blas (21 ans), qui doit quitter Guingamp, descendu en Ligue 2. Seulement Angers est aussi sur le coup et aurait même pris une longueur d’avance, en proposant 4,5 M€.











