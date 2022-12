Mérina Dakhar: Les conseillers municipaux pour à l'école de l'organisation et du fonctionnement... Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Décembre 2022 à 14:11 | | 0 commentaire(s)| Les conseillers municipaux de la commune de Mérina Dakhar se sont retrouvés autour d’une rencontre de deux jours, dédiée à un renforcement de capacités sur le dispositif organisationnel et fonctionnel des organes de la commune. Le rapport de présentation du budget 2023 évalué à 627 millions de F CFA, a été également épluché et dans ce cadre, le Maire Aymérou Gningue a évoqué la nécessité d’aller vers des budgets programmes dans les collectivités territoriales.



