Message de Soutien de la Next Génération pour Dr. Abdourahmane Diouf (Ass international) N’Doumbélane a toujours été un pays magique, un pays où des sous-hommes par pure égoïsme ou simple jalousie fomente des propos creux à l’endroit d’un de leurs semblables sans nul doute plus intègre, plus intelligent et meilleur homme à tout égard.



Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juin 2020 à 02:21

Cette année du Coronavirus ou devrai-je dire du Con-esprit, cette catégorie a jeté son dévolu sur le Dr El Hadji Abdourahmane DIOUF.



Cette année 2020 sera marquée à jamais d’une page de la résilience où toute une meute de bandes de protecteurs de leurs propres intérêts et de jaloux s’est mobilisée pour remuer la quiétude inébranlable d’un Homme de marque dont la compétence n’est plus discutable au niveau international.



Au terme d’une simple rencontre, on voit en cet Homme, le profil de l’homme qui correspond à cette mission délicate de reconstruction nationale.



Abdourahmane a très tôt eu conscience de la condition sociale de sa famille et s'est toujours donné comme objectif de les en sortir par la force de ses capacités intellectuelles. Sa condition de "doomou daara" n'a jamais été un handicap devant ses camarades de classe. Au contraire, c'était une source de motivation qui lui faisait dire que " ils ne seront pas plus riches, ne s'habilleront pas mieux et en même temps être plus intelligents que moi". C'est une personne qui a toujours cru en soi et qui aime voir les gens réussir.



Ceux qui ont vécu avec lui, confirment le dicton qui dit que nul n'est prophète chez soi car son intellect est reconnu à travers le monde et certaines de ses connaissances étrangères disaient que nous sénégalais ne savions pas la chance que nous avons d'avoir Ass. Que c'était quelqu'un qui ne devrait même pas faire de la politique mais être coopté par le gouvernement pour profiter de son patriotisme, de ses compétences et de ses valeurs...



L’homme dégage toute cette compétence certifiée au niveau national et international, ce leadership International irréprochable, ce charisme inqualifiable, cette humilité incommensurable. Rien que son profil peut déranger les Maniaques et médiocres missionnaires politiques qui voient en lui le Profil d’un futur pionnier du Sénégal.



Ass Diouf est du genre à rendre excellent tout ce qu’il touche et à pousser ses collaborateurs (un mot qu’il utilise fièrement pour appeler ses employés à qui il interdit de l’appeler Patron) à donner le meilleur d’eux-mêmes.



Ce sentiment est partagé par tous les sénégalais qui réagissent positivement à chacune de ses sorties. Ils reconnaissent en plus l’Homme aux mots justes.



Nous les jeunes audacieux et fermement attachés à notre patrie avons déjà vu que l’Homme Dr. Abdourahmane Diouf était mal barré en faisant ce choix de laisser son Lac Leman pour ce Sénégal de lobby, de mesquinerie et d’hypocrisie, rempli de gens qui n’ont aucun scrupule, leur seule mission étant d’éliminer les bons pour s’approprier la République.



Mais aussi ce choix de rentrer dans le secteur privé sénégalais assez hétérogène, très sceptique au renouveau et à l’intellectualité qui sied pour faire rejaillir un leadership constructif, productif et positif afin d’octroyer à notre secteur privé une place de choix.



Il faut vraiment être Dr. Abdourahmane Diouf pour laisser son confort de côté et choisir cette forêt amazonienne par patriotisme et engagé tout son cabinet pour un secteur privé national fort.



Nous sommes tous debout et fermement à l’attente du top pour réagir face à cette injustice qui pourrait ternir à jamais notre très cher pays qui est en manque de bonnes Graines, de Valeureux comme Dr. Ass qui est l’As qui dérange les faibles esprits.



La Next génération donnera son dernier mot au moment propice pour restituer le Sénégal aux Bons Profils.



Nous n’allons pas céder face à ces méchancetés gratuites qui font sombrer le pays dans le « Do dém douma Dém ». Touchez à Dr Abdourahmane DIOUF et vous serez surpris de l’étendue et de la virulence de la riposte.







