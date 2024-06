Message de la Tabaski : L’ancien PM Amadou Bâ prie pour la paix et le progrès du pays et lance un appel à la jeunesse Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2024 à 16:52 | | 0 commentaire(s)| L’ancien candidat à la présidentielle 2024 de Benno Bokk Yakaar, après la prière de la Tabaski, a formulé des prières pour nos guides religieux, mais aussi pour les nouveaux dirigeants du Sénégal.

Amadou Bâ a assuré que la paix est au-dessus de tout et œuvrer ensemble pour la préserver, est un levier qui mène vers le progrès. Mais il a aussi souligné l’important message de l'imam envers la jeunesse…





