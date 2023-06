Métiers du gaz et du petrole : Les gens de mer réclament leur recrutement dans les sociétés offshore Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2023 à 22:23 | | 0 commentaire(s)| Plus de 300 milliards de nos francs sont générés par l'économie bleue. Mais, les gens de mer se sentent être laissés en rade. Et avec le nouveau statut du Sénégal en tant que pays gazier et pétrolier, ce secteur génère beaucoup d'emplois. Les gens de mer pensent être les premiers concernés pour y travailler. Ils se disent avoir obtenu une bonne formation dans les métiers du gaz et du petrole. Ainsi, ils lancent la sonnette d'alarme, en dénonçant l'ingérence du Ministère du Travail dans les affaires de l'Agence nationale des Affaires maritimes.

Les gens de mer dénoncent le manque de cadre juridique, lié à l’Off Shore. Sans oublier le manque de respect de la convention collective qui régie leur secteur. En attendant, le syndicat des gens de mer du Sénégal, en collaboration de la plateforme syndicale des marins de pêche et de commerce souhaitent se rendre au dialogue national.

Accueil Envoyer à un ami Partager