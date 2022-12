Microfinance: Le secteur a évolué depuis 2018, près de 4 millions de bénéficiaires

Madame le Ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire Victorine Ndèye, a présidé ce mercredi la cérémonie d’ouverture de la 26ème Réunion du Comité National de Coordination des activités de la Microfinance. Cette rencontre permettra aux acteurs d’échanger sur les nouvelles orientations stratégiques liés aux secteurs de la microfinance et de l ‘Economie Sociale et Solidaire. Plusieurs acteurs de se secteur ont marqué leur présence ce matin. Le secteur a évolué positivement depuis 2018 avec 547 milliards d’encours de crédit , Pour l’encours de l’Etat, c'est 444 milliards .

Le secteur a atteint un nombre de trois (3) millions 700 .000 bénéficiaires