Migraine: 4 réflexes pour soulager la crise

Une crise de migraine dure en général entre 4 heures et 3 jours. Certains gestes peuvent vous aider quand la douleur est intense, en attendant que les médicaments fassent leur effet.



Allongez-vous dans une pièce sombre, fraîche et calme.



Appliquez sur le front ou dans la nuque une lingette chaude ou froide, selon ce qui vous soulage le plus. Vous pouvez opter pour un bandeau anti-migraine : ce coussin thermique réfrigérant s'applique sur le front au moment de la crise et peut diminuer la douleur (en vente en pharmacie, 15€ environ).



Massez-vous les tempes avec un peu de baume du tigre. Cet onguent à base de camphre et de menthol est préconisé pendant les crises migraineuses (en vente dans les boutiques bio).



Essayez la chiropratique. Voici 4 gestes chiropracteurs qui peuvent vous aider :



1- Massez le muscle du trapèze, au niveau de la nuque et des épaules, pour le détendre et libérez ainsi la tension musculaire.



2- Exercez une pression moyenne avec les pouces à la base du crâne pendant quelques secondes, plusieurs fois de suite, pour permettre le relâchement des points d'ancrage des méninges et des points d'attachement du muscle du trapèze.



3- Massez les tempes avec les doigts afin de faire baisser la tension musculaire au niveau du temporal.



4- Exercez une pression juste sous l'intérieur de l'arcade sourcilière, au-dessus de l'orbite de l'œil, au niveau du nerf oculaire, pendant quelques secondes pour apaiser la douleur vers les yeux.























