Migrations: Me Aïssata Tall Sall appelle à « mieux gérer » le phénomène
Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021 à 18:28

Présidant samedi à Dakar la cérémonie d’ouverture de la 6ème édition du Forum panafricain sur les migrations sous le thème: « Renforcer la gouvernance de la migration de la main d’oeuvre en Afrique dans un contexte de crise pour accélérer le développement socio-économique et l’intégration continentale’’, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, […] Présidant samedi à Dakar la cérémonie d’ouverture de la 6ème édition du Forum panafricain sur les migrations sous le thème: « Renforcer la gouvernance de la migration de la main d’oeuvre en Afrique dans un contexte de crise pour accélérer le développement socio-économique et l’intégration continentale’’, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, a appelé à une meilleure gestion de la question de la migration. Selon Me Aïssata Tall Sall, la réduction de la migration n’est que temporaire. « Tant qu’il y aura des Nations, il y aura des migrations. Qu’on le veuille ou non elles continueront, car elles font partie de la vie. Il ne s’agit pas de les empêcher, mais de mieux les gérer », a déclaré la cheffe de la diplomatie sénégalaise, soulignant, dans la foulée, que les migrations constituent un jeu où il ne devrait y avoir que des gagnants. Aïssata Tall Sall appelle les experts de la lutte contre les migrations à réguler ce phénomène pour éviter les raccourcis et la stigmatisation du travailleur migrant considéré surtout en temps de crise comme la source des malheurs des pays d’accueil. « C’est là tout l’enjeu de travailler à une meilleure gouvernance du travail », a-t-elle notamment déclaré.



Source : Source : http://lesoleil.sn/migrations-me-aissata-tall-sall...

