Mimi Touré à Amadou Ba: "Nous voulons connaitre votre position sur la candidature de Macky Sall en 2024. Prenez votre courage à deux mains et..."

Aminata Touré est plus que jamais préoccupée par la question du 3e mandat. Lors de la déclaration de politique générale, elle a invité le Premier ministre Amadou Ba a donné sa position sur la candidature de Macky Sall en 2024." Le Sénégal veut connaître votre position et ceux qui sont là aussi veulent savoir si le Président Macky Sall va faire un 3e mandat ou pas. Il faut respecter nos institutions c'est la base de notre vivre ensemble, c'est la base de notre stabilité. Monsieur le Premier ministre, il faudrait que sur cette question vous prenez votre courage à deux mains et que vous confirmiez que le Président ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs", dit-elle.



