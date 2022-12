Mimi Touré avertit: "Tekk si souf le 3ème mandat et parler aussi des 1 000 milliards qui les mouille" Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Décembre 2022 à 05:27 | | 0 commentaire(s)| «Je ne pouvais que soutenir cette motion parce que je ne suis pas satisfaite de sa position sur la question de la candidature du Président Macky Sall. Je lui ai dit de prendre son courage à deux mains et de dire ouvertement au Président, qu’il ne pourra pas faire un troisième mandat. Mais jusqu’à présent, sa réponse n’est pas claire, car il a simplement dit qu’il le soutiendra jusqu’au bout. Évidemment, le soutenir jusqu’au bout peut bien signifier jusqu’en février 2024», estime la députée. Revenant sur la sortie du Président aux Etats Unis sur sa candidature, Aminata Touré précise que c’est au peuple de décider. «Nous ne sommes pas dans un royaume. C’est la Constitution qui est notre référentiel et j’espère qu’après toutes ces années, nous n’allons pas montrer une autre facette aux populations…», conclut-elle sur ce sujet. A l'en croire, le sujet qui brûle et qui fâche, est aussi les 1000 milliards de francs Cfa alloués pour le Fonds Force Covid-19.





