Ministère de l'Environnement : Des ordinateurs portables et des imprimantes d'une valeur de 30 millions FCfa, remis aux 14 divisions régionales Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023 à 18:34 | | 0 commentaire(s)| Une cérémonie de remise de matériel informatique s'est déroulée ce jeudi, au ministère de l'Environnement, des Etablissements classés et du Développement durable. Pour un accompagnement continu de la mise en œuvre du Projet Cadastre et Sécurisation Foncière ( PROCASEF), ce lot de matériel au profit des 14 divisions régionales de l'Environnement et des Etablissements classés ( DREEC) et la Division des Evaluations Environnementales( DEE), est composé de 15 ordinateurs portables et de 15 imprimantes, d'une valeur de 30 millions FCfa.



