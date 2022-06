Mise à mort des agresseurs: Quand la justice populaire prend le dessus sur la justice...

La justice de la rue appelée justice populaire est devenue un phénomène au Sénégal, suite aux nombreux cas d'agressions notés, il y a quelques semaines. Cette semaine, un voleur a été tabassé aux Maristes, en plein jour (15h), pour avoir braqué une dame au volant de sa voiture, avant de s'enfuir avec. Il a été surpris par une impasse et la voiture a fini sa course sur un poteau. A Liberté 6, les avis sont partagés entre ceux qui prônent la Justice populaire et ceux qui veulent un jugement au niveau des instances judiciaires.