Mme Félicité Dione :"Mariama Sarr est le premier maire de Kaolack à aider la communauté chrétienne"

Pour les besoins de la célébration des fêtes de Pâques, la mairie de Kaolack a offert une enveloppe de 2 millions FCFA et 100 caisses de canettes aux femmes catholiques. Un geste qu'a vivement salué Mme Félicité Dione, Coordinatrice des femmes catholiques de la commune. "Mariama Sarr est le premier maire à aider la communauté chrétienne à l'occasion de chaque fête. Elle a mis les chrétiens et les musulmans sur le même pied d'égalité. On bénéficie de son soutien dans toutes nos activités au niveau des paroisses de Cathédrale et de Saint-Jean. Que le bon Dieu lui accorde bénédiction et grâce dans sa nouvelle fonction de ministre", a t-elle prié.