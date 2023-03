Modernisation du service public: L'Etat travaille à accélérer la digitalisation

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2023 à 18:36 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Fonction publique et de la transformation du secteur public aéchangé ce lundi, sur la modernisation du service public pour la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent. En collaboration avec les Ministères en charge de l’Economie, celui de l’Economie numérique et le bureau d’orientation et de suivi. L’initiative vise véritablement, à accélérer la digitalisation du service public en vue de satisfaire un des points du PSE.