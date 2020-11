Mohamed Moustapha Diagne désavoue Antonio Guterres Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Novembre 2020 à 16:30 | | 0 commentaire(s)|

« Lorsqu’on doit décréter des chiffres, il faudra qu’ils soient vérifiés ». Ces propos sont de Mohamed Moustapha Diagne dans le "Jury du Dimanche". Il était question des chiffres avancés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Secrétaire Général de l’ONU sur les migrants clandestins décédés dans des naufrages. […] « Lorsqu’on doit décréter des chiffres, il faudra qu’ils soient vérifiés ». Ces propos sont de Mohamed Moustapha Diagne dans le "Jury du Dimanche". Il était question des chiffres avancés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Secrétaire Général de l’ONU sur les migrants clandestins décédés dans des naufrages. Dans un tweet, Antonio Guterres a signalé qu’il aurait au moins 140 morts par noyade au large des côtes sénégalaises. Chiffre que l’OIM a confirmé dans un communiqué. Le Directeur de la formation et de la Communication du ministère de l’Education nationale, Mohamed Moustapha Diagne, invite à nous méfier de ces chiffres. Certes, il ne balaie pas d’un revers de main les chiffres avancés. Mais il soutient que le même Guterres avait annoncé deux millions de morts de Covid-19 pour l’Afrique. Les réalités ont été autres. Il est allé plus loin, en demandant la preuve des 140 corps ressortis de l’eau. Il n’en existe pas apparemment.

Il propose de prendre des mesures drastiques pour contrer l’immigration clandestine. « Le gouvernement devrait accentuer tous les programmes consacrés au chômage frictionnel. » C’est-à-dire pour les jeunes qui sortent de la formation professionnelle et qui sont en attente du premier stage, puissent avoir des propositions pour un emploi bien rémunéré comme le fait déjà « le programme école-entreprise ». Une recette qu’il faudra appliquer pour sauver les milliers de jeunes qui se concentrent sur l’Occident au péril de leur vie.



Source : Source : https://letemoin.sn/mohamed-moustapha-diagne-desav...

