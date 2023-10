Mois de la Consommation locale : Les vendeurs de produits locaux interpellent le ministre en charge du secteur, pour une modernisation de leur secteur d’activités

Les vendeurs de produits locaux tels que les fruits de baobab, le bissap et autres, voient leur chiffre d'affaires grimper en cette période. Cette attraction s'explique, selon une vendeuse sur place, par le climat favorable et les bienfaits des produits qui sont entièrement naturels et sans risques d'effets secondaires. Ils saisissent l'occasion du Mois de la Consommation locale, pour interpeller le ministre en charge du secteur, en vue de moderniser ce domaine.