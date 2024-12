Momath Talla Ndao démissionne de son mandat de député à l’Assemblée Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 18:03 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Momath Talla Ndao/ Saliou Ndong Momath Talla Ndao, Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, annonce sa démission de son mandat de député au cours de cette 15e législature. Il a choisi de conserver ses fonctions ministérielles, expliquant que celles-ci sont incompatibles avec le poste de député. « Selon l’Article 109 du Règlement intérieur […] Sénégal Atlanticactu/ Momath Talla Ndao/ Saliou Ndong Momath Talla Ndao, Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, annonce sa démission de son mandat de député au cours de cette 15e législature. Il a choisi de conserver ses fonctions ministérielles, expliquant que celles-ci sont incompatibles avec le poste de député. « Selon l’Article 109 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, par conséquent, j’ai démissionné de mon mandat de député au profit de mon suppléant Abdoulaye Thomas FAYE. Je profite de l’occasion pour adresser mes remerciements renouvelés à la population de la région de Kaffrine, en particulier à celle des arrondissements de Katakel et Gniby, de la commune de Kaffrine », a dit M. Ndao. Il ajoute : Je reste au service du PROJET, du Sénégal aux côtés du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et du Chef du Gouvernement Ousmane SONKO. La transformation systématique en marche ! Une Assemblée nationale de rupture ! Bonne législature aux députés.



Source : Source : https://atlanticactu.com/momath-talla-ndao-demissi...

Accueil Envoyer à un ami Partager