Mondial des Clubs 2025 : Issa Sy va représenter le Sénégal au sifflet international Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 18:55

États-Unis Atlanticactu/ Issa Sy/ Mondial des Clubs/ Serigne Ndong La FIFA a publié la liste des officiels retenus pour la Coupe du monde des clubs 2025, prévue du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis. Le Sénégal y sera représenté par Issa Sy, l'un des cinq arbitres africains sélectionnés. Figure de proue de l'arbitrage sénégalais, Sy s'est distingué sur la scène africaine lors de la CAN, du Mondial U20 et des compétitions interclubs de la CAF. Pour cette édition inédite à 32 clubs, la FIFA a désigné 117 officiels de 41 fédérations, dont 35 arbitres centraux, 58 assistants et 24 responsables VAR. Issa Sy partagera l'affiche avec Dahane Beida (Mauritanie), Mustapha Ghorbal (Algérie), Mutaz Ibrahimi (Libye) et Jean-Jacques Ndala (RD Congo). Le Sénégal comptera aussi deux arbitres assistants : Djibril Camara et Nouha Bangoura. Cette nomination illustre la reconnaissance croissante des officiels africains sur la scène mondiale.



Source : Source : https://atlanticactu.com/mondial-des-clubs-2025-is...

