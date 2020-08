Mor Ndiaye SG PCS Jengu-Tabax : " le libéralisme et le socialisme sont des idéologies qui ne riment pas avec notre réalité... Que Macky Sall fixe la date des élections." Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 18:07 | | 0 commentaire(s)| Une nouvelle idéologie et une nouvelle démarche, telles sont les deux principales options du Parti pour la Construction et la Solidarité Jengu-Tabax, pour apporter une nouvelle touche dans la scène politique sénégalaise, semble dire le SG dudit parti, Monsieur Mor Ndiaye, invité de l'émission Jokko. Ayant quitté l'espace politique depuis la chute du régime libéral, en 2012, Monsieur Ndiaye trouve en Boubacar Camara, Président du PCS, une alternance sûre, pour mettre le Sénégal, dit-il, dans la bonne voie afin de lutter contre la mauvaise gouvernance du Président Macky Sall, qui selon lui a échoué dans la mise en œuvre du PSE.

Malgré le nombre pléthorique de partis politiques au Sénégal, le mouvement Jengu Tabax lancé depuis 15 Mai 2018, par Monsieur Boubacar Camara, a fait sa demande et obtenu un récépissé en date du 20 Avril 2020, pour la formation d'un parti politique dénommé Parti pour la Construction et la Solidarité (PCS) Jengu-Tabax. Un choix justifié par le Secrétaire général national du parti, d'une autre vision et d'un programme qui pourraient améliorer le vécu des sénégalais, que Le Président Boubacar Camara avec ses collaborateurs, ont eu à tisser grâce à leurs compétences et leurs expériences. Pour rappel, leur mouvement, Jengu-Tabax, a soutenu lors des élections présidentielles de 2019, le Candidat Ousmane Sonko, de la coalition Jotna. Il soutient ainsi que, contrairement au libéralisme et le socialisme, qui sont des idéologies importées, et par conséquent, ne riment pas avec les réalités culturelles, religieuses et coutumières du Sénégal, l'idéologie Jengu-Tabax, incarne la parfaite illustration d'une autre démarche de leur formation politique, dirigée par des personnes, dit-il, qui ont un vécu très riche dans l'administration, et savent donc ce qui est un État.



La démocratie est une réalité dans notre parti, les hommes sont choisi par vote. En plus, nous sommes favorables pour un Président qui ne soit pas en même temps, chef de parti , raison pour laquelle, nous avons un Président de parti mais aussi un Secrétaire général national, explique t-il .



Dans un autre registre, Le SG du PCS qualifie d'echec la gestion du Président Macky Sall en général, et celle de la pandémie de la Covid-19, en particulier. Il trouve ainsi, scandaleuse la passation du marché du riz pour appuyer les plus diminus. À cela s'ajoute, selon lui, un manque d'évaluation et l'absence d'une coordination avec les chefs religieux qui contrôlent la masse. Par rapport aux événements religieux, Le Grand Magal de Touba et Le Gamou, Monsieur Ndiaye estime que, les chefs religieux sont assez outillés pour prendre de bonnes décisions, d'où la nécessité pour l'Etat du Sénégal de s'associer à eux mais aussi avec l'ensemble des sénégalais.



Pour sortir de la crise, le plan de relance économique mis sur pied par le Président de la République, Macky Sall, ne convainc guère le numéro 2 du PCS. En effet, à l'image de leur Président Boubacar Camara, qui juge que le PSE est dépassé, Monsieur Ndiaye voit en Tumbi, qui est le Programme du PCS Jengu-Tabax, la solution pour résoudre le problème du financement des projets afin d'eviter un endettement inutile sur le dos du peuple. Tumbi est une solution alternative, qui pourrait permettre à l'Etat du Sénégal, de trouver les ressources financières nécessaires, à partir de ses actifs constitués par ses ressources naturelles, qui peuvent être garanties, afin de lever sur le marché financier international des crédits , que nous pourrons investir dans l'agriculture, le tourisme, la pêche, l'artisanat, l'éducation, les infrastructures... contrairement aux bailleurs de fonds qui vous imposent les secteurs sur lesquels vous devez investir, martèle t-il.



Sur les questions politiques, la dernière décision issue du dialogue entre les acteurs qui consiste à supprimer le parrainage pour les prochaines élections municipales, ne satisfait pas le SG du PCS. la suppression du parrainage pour les prochaines élections locales, est impertinente, pense t-il. Son argument, le parrainage était plus judicieux de le maintenir aux élections locales, car cela permettrait de déterminer les listes qui ont la majorité et la légitimité pour se présenter. Cela montre que le parrainage était utilisé pendant la présidentielle pour éliminer certains candidats, poursuit-il.



Sur la polémique suscitée par le livre de l'Ex Ministre du pétrole du Sénégal, Thierno Alassane Sall, à savoir, Le Protocole de l'Élysée, Mor Ndiaye n'y trouve pas un secret d'Etat car, dit-il, tout ce qu'il a dit a été déjà relayé dans la presse. Quand on parle de secrets d'Etat, c'est plutôt la défense, la diplomatie...mais les dossiers du pétrole ne peuvent plus constitués de secrets, fulmine t-il.

