Mort de Jacques Chirac... Retour sur le parcours d'un homme au service de la France Rédigé par Mamadou Mangane le 26 Septembre 2019 à 11:44 L'ancien président de la République Jacques Chirac est décédé ce 26 septembre 2019 a annoncé sa famille à l'AFP. Si son action politique a bien souvent divisé les Français, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il était un grand humaniste. Retour sur le parcours d'un homme qui a consacré sa vie à la France.



Ce 26 septembre 2019, c’est avec regret que nous apprenons le décès à l’âge de 86 ans de Jacques Chirac. Président de la République française de 1995 à 2007, Jacques Chirac faisait partie des figures politiques majeures du XXème siècle. Malade depuis de longues années désormais, l’ancien chef d’Etat n’était plus apparu en public depuis plusieurs années. S’il semblait lutter contre la maladie avec force et courage comme l’expliquait sa femme Bernadette, la mort de sa fille Laurence il y a quelques mois lui a semble-t-il fait baisser les bras.



Né le 29 novembre 1932 à Paris, Jacques Chirac a consacré toute sa vie à la politique. Député de Corrèze dès 1967, il gravit les échelons avec une facilité déconcertante puisque quelques semaines seulement après son élection à l’Assemblée nationale, il entre au gouvernement sous la présidence de Charles de Gaulle.



En 1974, il devient Premier ministre sous Valery Giscard d’Estaing, puis part à la conquête de la Mairie de Paris. Il est maire de la capitale entre 1977 et 1995. Pendant cette période il est également Premier ministre durant la première cohabitation de François Mitterrand, son grand rival politique.



En 1995, après de multiples tentatives, il accède enfin à la présidence de la République. Souvent critiqué pour son inaction lors de ses deux mandats, il a tout de même marqué bon nombre de Français par sa sympathie et son "non" à la guerre en Irak.



Adversaire acharné du Front national de Jean-Marie Le Pen, il se retrouve confronté à l'homme d'extrême droite lors du second tour de l'élection présidentielle de 2002. Ne souhaitant pas donner la parole à son adversaire, Jacques Chirac refuse le débat de l'entre-deux tours. Et sans surprise, Jacques Chirac remporte haut la main cette élection. Mais il ne s'agit pas d'un plebiscite pour le président sortant. Non, les Français ont massivement voté contre Jean-Marie Le Pen plus que pour Jacques Chirac.



Après son départ de l'Elysée en 2007, la côte de sympathie de Jacques Chirac n'a pas cessé de croître. Le personnage Chirac est même devenu un mème. Le tumblr "Fuck Yeah Jacques Chirac a mis à l'honneur un personnage haut en couleurs qui avait "une certaine idée de la France" pour reprendre le terme de Charles de Gaulle, son modèle politique.



Pour la légende, on se souvient notamment de son altercation avec l'armée israélienne lors d'un déplacement en Israël, une scène qui a cultivé son image d'homme politique proche des gens.



Il appartient à chacun de juger si Jacques Chirac était un grand homme politique. Mais tout le monde s’accorde à dire qu’il était grand humainement.



