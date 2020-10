Moscou : Matar Ba à la Conférence des Etats Parties à la Convention Internationale contre le dopage dans le sport Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : Le Ministre des Sports Monsieur Matar Bâ a pris part à la septième session de la Conférence des Etats Parties à la Convention Internationale contre le dopage dans le sport à Moscou. Matar Ba fait partie du Groupe de Travail restreint pour le développement du modèle du cadre législatif (résolution 7CP/7), des méthodes de travail, du plan d'actions, des rôles et responsabilités, de la mise à jour sur l'état des contributions au Fonds, de la mise à jour du comité d'approbation 2020-2021, entre autres… Depuis son élection en qualité de vice-président de cette instance internationale affiliée à l'Unesco, le Sénégal, au niveau africain, a joué un grand rôle dans la sensibilisation et la lutte contre l'utilisation et l'usage des produits prohibés(dopants) dans le sport. Rappelons que ce bureau compte en son sein de grandes sommités du monde sportif, judiciaire et médicale. Outre le ministre Matar Bâ, on peut en citer d'autres comme le Président du CIO, Thomas Bach, les ministres des sports de la République Dominicaine Marco Diaz, de l'Arabie Saoudite Abdulaziz Almasaed, Hitesh Patel de l'Irlande du Nord Hitesh Patel, Néerlandais du Représentant du Conseil de l'Europe, Sergey Khrychinko, du Président de l'AMA, Witold Banka etc… Au regard des proportions inquiétantes que le dopage est en train de prendre dans le milieu du sport, cette réunion, la première du genre, aura toute son importance, avec les importantes résolutions qui y seront issues des travaux qui prennent fin mercredi.



Source : Source : https://xalimasn.com/moscou-matar-ba-a-la-conferen...

