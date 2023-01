Mosquée Toucouleur de Bopp: Le Ministre Abdoulaye Saydou Sow en visite de chantier promet le bouclage des travaux dans les délais

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2023 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l’Urbanisme, du cadre de vie et de l’hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow a effectué une visite de chantier à la Mosquée Toucouleur de Bopp. Cette visite rentre dans le cadre des travaux de la mosquée. Le Ministre a rappelé que le Président de la République avait pris des engagements fermes d’accompagner la construction de cette mosquée. Ainsi, il a précisé que les services engagés dans la réalisation des travaux de la Mosquée sont à pied d’oeuvre et tout le nécessaire est en place pour finir dans les délais. Le représentant du Khalifa de Médina Gounass, se dit très satisfait de la disponibilité du Ministre et du Chef de l’Etat.