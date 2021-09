Mountaga Cissé, Consultant / formateur en nouveaux médias: " il est important de savoir faire la différence entre médias sociaux et réseaux sociaux" Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Septembre 2021 à 20:51 | | 0 commentaire(s)| Aprés avoir félicité les organisateurs du 5e forum ARTP/Médias, Mountaga Cissé, Consultant / formateur en nouveaux médias et membre de l’APPEL, a expliqué que ledit forum leur a permis de savoir que le secteur des TIC bouge et qu'il a pas mal d'acteurs. Mais, souligne-t-il, il y a beaucoup de choses qui doivent être revues. Il a par ailleurs, rebondi sur la différence entre presse en ligne et réseau social.



