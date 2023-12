Moussa Diop de l'AND GOR Yi JOTNA dévoile les priorités pour l'émergence : pêche, agriculture, santé et éducation en première ligne Rédigé par leral.net le Samedi 9 Décembre 2023 à 22:51 | | 0 commentaire(s)| Lors d'une conférence de presse à la permanence du parti, le président de la coalition AND GOR Yi JOTNA, Moussa Diop, a exposé les grandes lignes de ses propositions pour accélérer le développement du pays. Mettant l'accent sur des secteurs clés tels que la pêche, l'agriculture, la santé publique et l'éducation, il a mis en avant des mesures prioritaires visant à promouvoir l'émergence économique et sociale du pays.



