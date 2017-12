Moussa Tine-affaire Khalifa Sall : «Il y’aura une bataille institutionnelle, internationale… »

Et, cette défense, affirme M. Tine, sera menée sur tous les fronts, aussi bien sur le plan national qu’international, et sur tous les fronts, puisque, martèle-t-il, l’innovation de taille dans leur défense sera la bataille institutionnelle. Et ce combat se fera en concomitance avec ceux politiques et juridiques.



C’est dans ce registre que le pro-Khalifa a révélé que le dossier de la levée de l’immunité Khalifa Sall allait revenir pendant le procès du fait que cette levée n’a pas été faite dans les règles de l’art.



pressafrik.com