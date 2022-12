Moustapha Diakhaté: "Mimi Touré n'a ni quitté ni été chassée de l'APR, mais..."

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 06:26 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Diakhaté sur le cas de Mimi Touré ne prend pas de gants. "Elle n'a pas quitté l'APR car je ne l'ai pas entendu le dire, mais non plus elle n'a pas été chassée. Même ceux qui réclament qu'elle quitte n doivent pas le faire. Mimi a voté contre la motion de censure, contre le budget, mais n'a pas eu gain de cause. Donc quel est son poids"? questionne ce dernier.