NAP Global Network et ses partenaires valident l'étude sur les questions de genre, ce lundi Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2023 à 18:49 NAP Global Network et ses partenaires ont validé, ce lundi, l'étude sur les questions de genre dans le processus du Olan national d'adaptation au Sénégal. L'initiative vise à renforcer les connaissances des acteurs clés, pour intégrer le genre dans ce processus. Le processus PNA est essentiel pour identifier les priorités d'adaptation à long terme et faciliter l'intégration des défis climatiques dans la planification nationale, en vue d'un développement durable. L'étude permettra d'intégrer le genre dans les actions climatiques et d'aider les femmes du secteur environnemental, à faire face aux défis du changement climat et à améliorer leur cadre de vie.



