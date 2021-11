Nawel: La rivière, cet or liquide d'une population qui ne contrôle plus rien Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Novembre 2021 à 08:00 | | 0 commentaire(s)| Ce spectacle féérique. celui de voir des femmes le long de la rivière, sur des pierres amoncelées qui rendent abrupt le chemin. Mais que du plaisir pour ces dernières qui perpétuent une tradition vieille de plus d'un siècle. Si leurs problèmes sont moindres, les hommes, eux, vivent un calvaire avec le pont qui les empêche d'être sur l'autre rive pour pêcher le poisson, leur véritable trésor. Interdits de pêche par les agents, ils concoctent une manifestation si les autorités compétentes n'interviennent pas au plus vite.



