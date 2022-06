Ndiaga Sylla répond à Benoit Sambou : "Assumez vos erreurs et errements !" Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 00:53 | | 0 commentaire(s)|

Sur 7TV, le mandataire national de Benno Book Yaakaar, Benoit Sambou accuse Ngouda Mboup et Ndiaga Sylla d'être des experts électoraux de l'opposition. Le dernier nommé sort de sa réserve et pilonne l'ancien ministre de l'agriculture.







"Benjo, en plus de ton incapacité à saisir le sens et la portée des décisions du Conseil constitutionnel, tu as fait preuve d'ingratitude et de malhonnêteté intellectuelle.

Je devrais t'opposer le mépris !





Tu devrais dire que tu me consultes à chaque fois que la situation est compliquée pour toi et ton camp. Tu ne devrais pas nier que j'ai librement choisi de quitter les cadres partisans non pas il y a deux ans mais depuis 2014. L'année de la revue du code électoral au cours de laquelle pour la première fois sans expérience tu as été désigné coordonnateur du pôle de la Mouvance présidentielle, tu as reconnu devant la plénière que je suis ton maître.

Certes nous avons cheminé ensemble avec conviction au Jef Jel lorsque tu nous as rejoins trois années après la création de notre parti, à la veille des législatives de 2001.

Je puis comprendre ton désarroi, mais tu n'avais pas besoin de dire des contrevérités à mon endroit.





La dernière fois qu'on s'est vu, tu sais bien que j'étais membre de la Mission de suivi électoral (MSE) de l'Union Européenne 2022 au Sénégal en tant qu'expert juridique.

Pour information, j'ai été sélectionné à partir d'un processus rigoureux comme le premier expert résident depuis dix ans que la MSE-UE est déployée à travers le monde.

J'admets qu'il nous arrive souvent d'échanger sur le processus électoral à chaque fois que des divergences persistent sur le dialogue.





Donc, tu ne me consultes pas. Mais je me réjouis que d'éminentes personnalités me consultent en toute humilité. Il m'est apparu plus enrichissant de contribuer à la révision du cadre normatif du processus électoral d'autres pays et d'y constater des avancées notoires.

Bien qu'ayant volontairement fait le choix de ne pas prendre part à la commission cellulaire chargée du dialogue politique, je n'ai jamais cessé de contribuer à l'amélioration du système électoral par mes conseils, publications et notes.





Par votre méconnaissance de la loi électorale, j'avais été recruté en qualité d'expert par le Ministre de l'Intérieur pour participer à la commission chargée du dialogue sur le processus électoral instituée en 2016 à la suite du lancement du dialogue national.

Par votre carence, le Sénégal a connu les plus longues concertations sans aboutir aux réformes appropriées sur le système électoral.





Assumez vos erreurs et errements !

J'exprime mon amertume, de voir que notre modèle de gestion électoral, auquel j'ai toujours attaché un profond respect et une appréciation déférente, vire dans le chaos à cause d'hommes véreux qui n'ont de soucis que leur plan de carrière et leurs priviléges.

Pendant ce temps, le système électoral se modernise dans nombre d'Etats de la sous région...

Est-il besoin de rappeler que lorsque je m'exprime à propos de la gestion du processus électoral, je ne cherche à plaire ni au Pouvoir ni à l'Opposition ? Je me soucis plus du citoyen qui, bien que souvent abusé par tant de générations de politiciens qui s'alternent au sommet de l'État, ne renonce jamais à son droit de suffrage. Et je me refuse de subir le diktat de ceux qui sont dans les logiques du jeu de pouvoir !





Quoiqu'il advienne, j'assumerai toujours mon rôle d'éveilleur des consciences en matière électorale et de sentinelle de la démocratie pour le respect des droits du citoyen.

En tout état de cause, je reste serein à l'écoute des sages du Conseil constitutionnel dans l'espoir que l'État de droit et la stabilité sociale soient préservés.



Ndiaga SYLLA, Expert électoral"





Source : Source : https://www.exclusif.net/Ndiaga-Sylla-repond-a-Ben...

