Ndioro Ndiaye: "Ces deux députés n'ont pas leur place à l'hémicycle, que justice soit faite"

Mardi 6 Décembre 2022

Selon Madame Ndioro Ndiaye ancienne ministre, la place des deux députés de Yewwi Askan Wi, Massata Samb et Mamadou Niang, n’est pas à l’Assemblée. Elle condamne fermement la violence exercée sur la députée Amy Ndiaye et réclame justice pour elle. A souligner qu’une forte mobilisation des femmes a été notée à la place du souvenir ce lundi en présence de Adji Sarr et de Gabrielle Kane, entre autres.



Thiala LOUM / Pa Omar GAYE