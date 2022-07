Nécrologie : Décès de Cheikh Abdourahmane Bâ, Khalife de Médina Baye à Ziguinchor Rédigé par leral.net le Lundi 4 Juillet 2022 à 21:36 commentaire(s)| Le Khalife de Medina Baye, Cheikh Mouhammadoul Mahi Ibrahima Niasse, le Khalife de Ribad en Mauritanie, Cheikh Mouhamed Al Hadiz an Nahwi, la famille et les disciples,

...ont le regret de vous annoncer le décès de Cheikh Abdourahmane Bâ, dit Thierno Allah Allah.



Décès survenu le dimanche 3 juillet à Ziguinchor à 19 heures.

Thierno était le Khalife de Médina Baye à Ziguinchor depuis 1986.



L'enterrement est prévu le mardi 5 juillet à 17 heures, à Ziguinchor.



La famille et les disciples présentent leurs condoléances à toute la Oumma islamique.



Accueil Envoyer à un ami Partager